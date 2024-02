Robisz aktualizację słuchawek i dostajesz zupełnie nową funkcję. I to jaką!

Jedyną różnicą będzie to, że nie będziemy musieli mówić bezpośrednio do telefonu – ten może być schowany w kieszeni, a wystarczą nam słuchawki w uszach. Funkcja Live Translate będzie dostępna na słuchawkach Galaxy Buds 2, Galaxy Buds 2 Pro oraz Buds FE jeszcze w lutym. Jeśli do tego czasu wcześniejsze telefony Samsunga nie otrzymają aktualizacji do One UI 6.1, to najpewniej do tego czasu funkcję z poziomu słuchawki będziemy mogli odpalić tylko na telefonach z serii Galaxy S24.