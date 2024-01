Te telefony dostaną aktualizację do One UI 6.1. Samsung udostępni ją bardzo szybko

Samsung podczas konferencji Unpacked pokazał najnowsze telefony z serii Galaxy S24, skupiając się na sztucznej inteligencji, Galaxy AI, która ma poprawić nasze codzienne życie. Dowiedzieliśmy się również o nowej funkcji tapet w aplikacji Labs, eliminującej konieczność spoglądania za okno. Wszystko to nadejdzie wraz z aktualizacją 6.1 nakładki systemowej One UI, a użytkownicy zeszłorocznych modeli również będą mieli dostęp do tych ulepszeń. I to całkiem szybko!