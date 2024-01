Jeżeli korzystasz z Instagrama, pokochasz Samsunga Galaxy S24. Ta nowość zmienia wszystko

Gigant technologiczny przedstawił świetną nowość: Instagram i Snapchat w pełni wykorzystają możliwości głównej kamery smartfonów z serii Galaxy S24. To oznacza, że urządzenia w aplikacji przestaną robić zrzuty ekranu z wizjera i będą mogły postawić na to, co jest najlepsze w smartfonach z Androidem - czyli na świetne zdjęcia.