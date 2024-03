Nowy składany Samsung będzie jak Galaxy S24 Ultra. Tyle że złamany w pół

Ale to nie jedyna nowość, która sprawi, że telefon zbliży się do S24 Ultra. Informator kro_roe twierdzi, że Samsung Galaxy Z Fold 6 otrzyma ekran zewnętrzny chroniony szkłem Gorilla Glass Armor. To zdecydowanie najbardziej niedoceniona funkcja Galaxy S24 Ultra, która praktycznie w ogóle nie była promowana przez Samsunga, a sprawia, że ze smartfona korzysta się zdecydowanie wygodniej dzięki dodatkowej powłoce antyrefleksyjnej. Ekran w urządzeniu jest matowy (podobne rozwiązanie zastosował Huawei w swoim tablecie), co sprawia, że w ostrym słońcu wszelkie odbicia na ekranie nie stanowią problemu.