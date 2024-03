iPhone 16 ulepszy ekrany. Ale nie tak jak myślisz

Premiera iPhone'ów 16 to kwestia ok. 6 miesięcy. Na temat urządzeń wiemy praktycznie wszystko, chociaż nowe informacje mówią, że nowe modele nie będą tak rewolucyjne, jak dotychczas myślano. Cała seria ma zostać wyposażona w ultracienkie ramki wyświetlacza, co może sprawić trudności w odróżnieniu zwykłych modeli od wersji "Pro" z przodu.