Apple zatrzymał się przedszkolu. Ten dokument pokazał, gdzie jest firma w kwestii SI

Według najnowszych informacji Apple aktywnie prowadzi negocjacje co do wprowadzenia do nadchodzących (a być może i poprzednich) iPhone'ów modeli sztucznej inteligencji Google'a. Ta informacja to rozczarowanie dla wszystkich, którzy oczekiwali od Apple'a jego własnej AI i naprawy Siri.



Jednak nie oznacza to, że Apple porzucił ambicje stworzenia generatywnej sztucznej inteligencji. Jest wręcz przeciwnie, bowiem do internetu trafił całkiem solidny dowód pokazujący, że koncern aktywnie pracuje nad AI.