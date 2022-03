Samsung Galaxy A53 5G - polska cena już znana. Co potrafi?

Ten zawiera też specjalne usprawnienia dla osób, którym zależy na zdjęciach wysokiej jakości. Galaxy A53 5G zawiera poczwórny aparat z 64-megapikselową jednostką główną (f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu. Uzupełnia ją 12-megapikselowy moduł szerokokątny i 5-megapikselowe czujnik głębi oraz makro. Wspomniany procesor zawiera moduły do akceleracji przeliczeń związanych z przetwarzaniem obrazu, co ma się przekładać na wysokiej jakości zdjęcia również w słabym oświetleniu. Sam układ ma być też o 43 proc. szybszy w przeliczeniach graficznych i o 31 proc. w przeliczeniach algorytmów SI w porównaniu do Galaxy A52.