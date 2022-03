Trzy modele Xiaomi 12 trafią do Polski. Znamy ceny

W Xiaomi Watch S1 Active metalowa ramka otacza wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,43 cala. Dostępnych jest sześć kolorów paska, a także konfigurowalny interfejs użytkownika i ponad 200 tarcz zegarka.Oprócz 117 trybów fitness i 19 trybów profesjonalnych do wyboru, Xiaomi Watch S1 Active może automatycznie włączyć się, gdy wykryje chodzenie i bieganie, zarówno na zewnątrz, jak i na bieżni. Xiaomi Watch S1 Active ma również rozbudowane funkcje śledzenia kondycji i stanu zdrowia, w tym śledzenie nasycenia krwi tlenem SpO 2 , monitorowanie stanu zdrowia kobiet i ulepszone monitorowanie snu. Urządzenie jest również kompatybilne z aplikacjami Strava i Apple Health. Obsługuje połączenia Bluetooth, płatności Mastercard NFC oraz asystenta głosowego Alexa. Wodoodporność do 5 atmosfer oznacza, że można go używać również do pływania.