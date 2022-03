Chcesz nowszy procesor, dopłać do iPhone’a 14 Pro. Zwykły model ma mieć ubiegłoroczny czip

Co więcej, przecieki mówią o tym, że iPhone 14 Pro będzie pozbawiony przestarzałego notcha. Ma go zastąpić... coś. Przecieki mówią o dwóch otworach, z których jeden ma być umieszczony na środku i ma mieć kształt pastylki, a drugi ma być okręgiem umieszczonym niesymetrycznie po lewej. Wygląda to bardzo dziwnie, ale zajmuje mniej miejsca niż notch. Ten nowy wygląd ma trafić do iPhone’a 14 Pro, a model podstawowy ma mieć z przodu starego notcha. Dopiero w 2023 r. iPhone 16 ma mieć taki sam wygląd, co iPhone 15 Pro i iPhone 16 Pro.