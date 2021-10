iPhone 13 mini wywrócił o 180 stopni moje postrzeganie smartfonów

Dwa tygodnie wystarczyły, by zmienić moje podejście do smartfonów. Daję słowo, kiedy biorę do ręki paletkę o przekątnej 6,5 cala, czuję, że coś jest nie tak. Smartfon trudno obsługuje się jedną dłonią i trudno zrobić to w pośpiechu. Taki duży smartfon jest też znacznie cięższy, co po dwóch tygodniach z iPhone’em 13 mini bardzo wyraźnie czuć.