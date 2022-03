Dobry smartfon już za tysiaka. Poco X4 Pro i Poco M4 Pro - cena w Polsce szokująco niska

Nowy Xiaomi Poco M4 Pro to także zauważalnie słabszy procesor Mediatek Helio G96, ale za to wspierany pamięcią 6 lub 8 GB RAM. Pamięć na dane to 128 lub 256 GB rozszerzalne o karty microSD. Akumulator o pojemności 5000 mAh naładujemy z mocą 33 W ładowarką dołączoną do zestawu. Na pokładzie mamy też trzy aparaty, w tym główny (64 MP0, ultraszerokokątny (8 MP) i makro (2 MP).