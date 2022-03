Rubel to już nie waluta. To jakieś śmieszne papierki. Rosjanie nie mogą kupić nawet chińskich smartfonów

Od strony technicznej Ayya T1 to typowy tani paździerz, z kiepską specyfikacją, ale za to w cenie ok. 640 zł (w rublach niebawem będzie to towar luksusowy...). I jeśli tak dalej pójdzie, twór koncernu Rostec będzie jedyną relatywnie nowoczesną opcją smartfonową dostępną dla Rosjan.