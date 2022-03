POCO X4 Pro 5G: najpierw kupuj, później pytaj

Zacznijmy od słabszej strony, by mieć to za sobą. Nowy Poco X4 Pro tym razem nie bazuje na topowym procesorze, lecz na Snapdragonie 695 5G ze średniej półki. Jest to czip nieco słabszy niż w ubiegłorocznym modelu, ale jest za to nowszy i bardziej energooszczędny. Może się więc okazać, że Genshin Impact czy inna bardzo wymagająca gra zadziała lepiej na ubiegłorocznym modelu, ale poza grami nie ma powodów do obaw. W praktyce mocy jest tu tyle, że interfejs pływa i nie ma nawet znamion przycinek w typowych aplikacjach użytkowych. Do wyboru mamy wersje 6/128 GB i 8/256 GB, ale nawet na tańszej smartfon nie dostaje żadnej zadyszki.