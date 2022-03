Aż trudno uwierzyć, że POCO X4 Pro 5G kosztuje tak niewiele.

POCO X3 Pro był przez ostatni rok bodajże najczęściej polecanym smartfonem, jaki sugerowałem ludziom poszukującym dobrego telefonu w dobrej cenie. Kosztując 1200-1400 zł mieści się on w zasięgu większości konsumentów, zaś jego możliwości i bardzo przyzwoity aparat sprawiają, że naprawdę trudno znaleźć choć jeden powód, by go nie polecić i np. sugerować dopłatę do czegoś droższego.