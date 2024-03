Apple miał europejskich użytkowników za idiotów. Ale przegrał z kretesem

Ta propozycja wydaje się być do przyjęcia. Co prawda zmusza użytkownika do uruchamiania Safari celem instalacji aplikacji webowej czy PWA na ekran domowy iPhone’a, co można postrzegać jako przejaw nieuczciwej konkurencji względem twórców innych przeglądarek. Apple twierdzi jednak, że na dziś nie jest w stanie zapewnić użytkownikom iPhone’a należnej ochrony przed obcymi przeglądarkami ingerującymi w interfejs iPhone’a w potencjalnie złośliwy i niebezpieczny sposób. Ten argument akurat brzmi wiarygodnie - a niezmiennie użytkownik będzie mógł instalować webowe aplikacje bez ograniczania się do oferty App Store’a.