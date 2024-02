Apple Car trafia tam, gdzie jego miejsce. Trwało to 10 lat i kosztowało miliardy

2023 r. zakończył się dla producenta bardzo dobrze - zysk netto wyniósł 97 mld dolarów. To wystarczająca suma, żeby w razie powrotu kaprysu po prostu wybrać się na zakupy i kupić sobie jednego z dużych chińskich producentów. Od początku Apple powinien był podążać taką drogą, a nie próbować wymyślać koło na nowo. Samochód jest na tyle skomplikowanym urządzeniem i drogim, że mało kto rzeczywiście kupiłby produkt designed by Apple in California. Przez lata wielu producentów próbowało przebić się do świadomości konsumentów, ale tak naprawdę udało się to tylko Tesli i w pewnym sensie Rimacowi. Ale każdy z nich na początku swojej działalności współpracował z tradycyjnymi producentami.