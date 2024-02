Te iPhone’y otrzymają system iOS 18. Pogłoska brzmi zaskakująco

iOS 18 oraz iPadOS 18 zbliżają się do nas coraz szybciej, a ich pierwsze wersje powinny zostać wypuszczone za kilka miesięcy - co da nam pierwszy wgląd w to, co szykuje firma z Cupertino. Plotki głoszą, że tegoroczna aktualizacja będzie ogromna pod względem nowości: urządzenia Apple mają otrzymać generatywną sztuczną inteligencję. Nie wiemy, czy wszystkie, czy tylko te najnowsze. Co ciekawe, Samsung pokazał swoją SI, Galaxy AI, w styczniu tego roku. A to oznacza, że Apple może dogonić czołówkę pod względem nowości. Tylko to przyjdzie oficjalnie dopiero we wrześniu. Czego dowiedzieliśmy się teraz?