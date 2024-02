Oto ekologiczne etui od Apple'a. Tak wygląda po kilku miesiącach

Ale czy to, co widzisz powyżej, mieści się w tych ramach? Problem w tym, że wątpliwości co do wytrzymałości nowego, ekologicznego materiału pojawiły się już chwilę po premierze, gdy fani zauważyli w sklepach, że etui z FineWoven rysują się o wiele szybciej i przestają być "miłe w dotyku". Czy Apple zareagował na te sygnały? Na razie nie. Czy zareaguje w przyszłości? Trudno przewidzieć.