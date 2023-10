Tim Cook wciska kit, że wydawanie co roku iPhone'ów jest ekologiczne

Myślę, że osoby, które chcą co roku zmieniać swój iPhone, powinny mieć taką możliwość - i to jest dobre. Dajemy ludziom możliwość wymiany [w ramach usługi Trade-In ~ dop. red.]. Jeśli telefon nadal działa, to go sprzedajemy. A jeśli nie działa, mamy możliwość jego rozebrania i wykorzystania materiałów do produkcji nowych iPhone'ów

- wyjaśnił Tim Cook.