Apple żegna silikon. Powód jest oczywisty

Firma od lat stara się iść w awangardzie zrównoważonego rozwoju i ekologii. Oczywiście część jej działań może budzić wątpliwości, tak jak rezygnacja z ładowarek, co przyczyniło się do wzrostu sprzedaży akcesoriów. Porzućmy to jednak, bo według Apple powodem jest wyłącznie ekologia. Według różnych źródeł, w tym niezawodnego Marka Gurmana, pracownicy giganta z Cupertino mogli ostatnio nabyć akcesoria marki Hermes wykonane ze skóry, z 90-procentowym rabatem. Powodem ma być czyszczenie magazynów z produktów wytworzonych ze skóry, z której też rezygnuje Apple.