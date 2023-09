Ile pamięci będzie miał iPhone 15 Pro Max? Lepiej usiądź

Nazywa się iCloud i jest przestrzenią w chmurze. Za jedyne 15 zł miesięcznie użytkownicy mają dostęp do 200 GB przestrzeni na dane. Wychodzi to taniej niż dopłata do iPhone'a 15 Pro Max 256 GB. Czasem biję przed komputerem pokłony w stronę Apple, bo są mistrzami zarabiania na wszystkim. Proszę mój drogi kliencie - oto tańszy iPhone 15, ale żeby z niego korzystać, najlepiej jakbyś dobrał dodatkową usługę. Podejrzewam, że potrafiliby sprzedać piasek na pustyni.