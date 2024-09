Ile pamięci potrzebuje twój iPhone? Podpowiadamy, którą opcję wybrać

1 TB to terytorium profesjonalistów - fotografów i/lub twórców wideo, którzy potrzebują pamięci do przechowywania nagrań i zdjęć w ich oryginalnym formacie, a nierzadko także do przechowywania aplikacji niezbędnych do ich obróbki. 1 TB to ilość pamięci pozwalająca im działać bez potrzeby przesyłania plików do chmury lub na nośnik zewnętrzny. Jednocześnie 1 TB pamięci wewnętrznej to opcja, której prawdopodobnie nie wykorzysta żaden przeciętny użytkownik. No chyba, że wykona około 200 tys. zdjęć i będzie instalować aplikacje i gry dla samego faktu ich posiadania.