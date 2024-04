Jak wyjąć i wymienić kartę SIM w iPhonie? Poradnik

W przypadku nieposiadania (lub zgubienia) klucza tacki SIM, można wspomóc się tępą igłą, szpilką lub wyprostowanym spinaczem. Jeżeli nie masz dostępu do żadnego z nich, udaj się do najbliższego salonu operatora dowolnej sieci lub serwisu GSM, który powinien posiadać odpowiednie narzędzie do otwierania tacek kart SIM.