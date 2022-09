Koniec z kartami SIM. Nowy iPhone bez tacki na plastikową kartę

Największą niespodzianką podczas konferencji Far Out było to, że Apple podjął kontrowersyjną decyzję i pozbył się z iPhone'ów 14 tacki na kartę SIM. Wywołało to niemałe poruszenie, ale na szczęście prowadzący to spotkanie szybko dodał, że dotyczy to wyłącznie rynku macierzystego, gdzie już wcześniej iPhone'y różniły się sprzętowo i dawały dostęp do 5G w standardzie mmWave.