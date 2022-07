Internet mobilny na wakacje. Nie tylko roaming, są tańsze opcje

Wyjeżdżasz na wakacje i nie chcesz zostać bez dostępu do internetu? Na terenie Unii Europejskiej możesz cieszyć się z paczki transferu dzięki przepisom roam like at home, ale poza granicami UE sprawa wygląda nie co gorzej. Na szczęście kosztowny roaming to nie jedyna opcja na transfer danych w komórce podczas urlopu. Internet mobilny na wakacje? Są na to aplikacje!