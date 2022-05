Jak przyspieszyć internet? Jak zwiększyć jego prędkość?

Pytanie "jak przyspieszyć internet" zadaje sobie wielu internautów, a mało kogo zadowoli odpowiedź "kup wyższy pakiet". Oczywiście zakup droższej oferty faktycznie zwykle pomaga, ale na szczęście jest sporo metod na to, by mieć szybszy internet bez decydowania się na kosztowniejszy abonament. Dotyczy to zarówno komputerów z Windows 10/11 i macOS, jak i smartfonów (Android, iOS).