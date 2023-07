Co to jest i jak działa repeater Wi-Fi? To koniec problemów z zasięgiem internetu

Repeater odbiera sygnał z routera, wzmacnia go i przekazuje dalej. Najtańsze repeatery można kupić za ponad 50 zł, a najdroższe za ponad 1500 zł, a więc rozstrzał cenowy jest ogromny. Najbardziej poręczne urządzenia wyposażone są od razu we wtyczkę do gniazdka, więc zajmują naprawdę minimalną ilość miejsca. Najlepiej instalować je pomiędzy routerem, a miejscem gdzie zasięg Wi-Fi jest słaby.