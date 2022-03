Jak poprawić zasięg internetu w domu? Podpowiadamy

Niestety na to, jakiej jakości sygnał internetu dociera do naszego mieszkania, nie mamy niestety wpływu - w dodatku bardzo często to wcale nie on jest problemem. Jeśli internet działa wolno i ciągle się zawiesza, to zanim zaczniemy dzwonić na infolinię operatora z pretensjami, warto sprawdzić, czy nie możemy czegoś poprawić po swojej stronie.