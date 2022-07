To jest zwycięstwo Unii Europejskiej. Od dzisiaj nowe zasady roamingu

Komisja Europejska już w 2021 r. postanowiła, że przedłuży zasadę Roam Like At Home o kolejną dekadę. Teraz to postanowienie wchodzi w życie. Dziś na stronie Komisji Europejskiej zostały opublikowane nowe zasady działania Roam Like At Home, a wejdą one w życie już w piątek 1 lipca 2022 r. Nowe regulacje będą obowiązywać do 2032 r.