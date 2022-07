Gdzie Polacy przenoszą swoje numery? Nowy raport pokazuje, który operator jest najpopularniejszy

Co prawda firma w 2. kwartale 2022 r. straciła na rzecz konkurencji 54416 numerów, to przejęła od pozostałych sieci ich nieco więcej, czyli 66547 numery. Oznacza to, że T-Mobile zyskał netto 12131 numery. Warto przy tym zauważyć, że spośród operatorów infrastrukturalnych jako jedyny zakończył ten okres na plusie, a Plus, Play i Orange są pod kreską.