Telefon nie widzi sieci komórkowej. Co zrobić?

Jeżeli obecność w miejscu o słabym zasięgu to przyczyna numer jeden, dla której telefon nie widzi sieci komórkowej, to awaria operatora to przyczyna numer dwa. Najczęściej z awariami nadajników sieci komórkowej spotykamy się po burzach i innych niebezpiecznych zjawiskach atmosferycznych, ale równie dobrze nadajnik może spotkać awaria innej natury lub mogą odbywać się przy nim prace konserwacyjne. Tak więc warto sprawdzić najnowsze informacje dotyczące awarii lub przerw w dostępie do usług.