Zalany telefon lub laptop to nie koniec świata. Podpowiadamy, co zrobić, żeby uratować zalany sprzęt

Woda to największy wróg elektroniki. Gdy ciecz dostanie się do wnętrza naszego laptopa lub telefonu, następująca niemal natychmiast korozja układów scalonych może zabić nasz sprzęt od razu, lub po kilku dniach, stopniowo wykańczając kolejne elementy. Co należy wtedy zrobić? Na szczęście jest kilka sposobów, by uratować urządzenie. Zalany laptop czy zalany smartfon to nie koniec świata.