Najdroższy Netflix w cenie najtańszego. Mocne promo operatora

Z oferty mogą skorzystać użytkownicy T-Mobile - także ci nowi. W zależności od stażu można odebrać nawet rok Netflixa tańszego o połowę. Co trzeba zrobić, aby skorzystać?

Netflix za pół ceny. Operator uruchamia promocję

Netflix jest obecnie dostępny w trzech planach: 720p za 33 zł/mies., 1080p za 49 zł/mies. oraz 4K + HDR za 67 zł/mies. Najtańszy pozwala oglądać wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie, pośredni dwóch, a najdroższy aż czterech. Jeśli chcemy oglądać w najlepszej jakości, trzeba wybrać najwyższy pakiet.

T-Mobile jednak uruchomił nową promocję, dzięki której nie trzeba płacić aż 67 zł/mies. za usługi. Zamiast tego klienci operatora korzystający z programu Magenta Moments mogą mieć dostęp do serwisu nawet dwa razy taniej maksymalnie przez rok. Oznacza to, że plan 4K + HDR będzie dostępny w cenie… 33 zł/mies.

Aby skorzystać z okazji, trzeba spełnić najważniejszy wymóg: być klientem T-Mobile. W zależności od lat stażu można liczyć na tańszego Netflixa przez dłuższy czas:

0 - 5 lat w T-Mobile - 6 mies. Netflixa w planie Premium za 33 zł/mies.;

6 - 14 lat stażu w T-Mobile - 9 mies.;

15 lat stażu w T-Mobile i więcej - aż 12 mies.

Po upływie okresu promocyjnego cena wzrośnie do standardowej wartości, którą trzeba zapłacić za plan Premium, czyli 67 zł/mies. No, chyba że klient zmieni plan, co może zrobić w dowolnym momencie. Oferta jest jednorazowa - każdy użytkownik może skorzystać tylko raz.

Jak skorzystać z promocji na Netflixa w T-Mobile? To proste

Opcja dotyczy usługi Netflix, która jest oferowana bezpośrednio przez T-Mobile - każdy numer abonenta ma przypisaną dedykowaną ofertę. Nie dotyczy zatem subskrypcji realizowanej przez Netflixa. Opłata za dostęp do serwisu VOD jest doliczana do rachunku za usługi T-Mobile oraz co najważniejsze - to opcja bez zobowiązań. Czyli tak, jak gdybyśmy podłączyli kartę płatniczą bezpośrednio do Netflixa.

Co należy, aby skorzystać z promocji? Po pierwsze, trzeba być klientem T-Mobile i uczestniczyć w programie Magenta Moments dostępnym w aplikacji Mój T-Mobile. Nowi użytkownicy oprogramowania będą musieli poczekać 72 h od zalogowania się do aplikacji. Jeśli już mamy oprogramowanie, musimy:

uruchomić zakładkę Magenta Moments i znaleźć zakładkę promocji;

odblokować ofertę;

przejść do zakładki Start > Oferta > Usługi > Serwisy rozrywkowe;

odnaleźć Netflixa, wybrać najwyższy plan i go skonfigurować - można wykorzystać do tego istniejące konto.

Ewentualnie aktywacja odbywa się też poprzez zakładkę Magenta Moments. Klienci mają do wyboru dwie opcje.

Albert Żurek 03.11.2025 15:17

