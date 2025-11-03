Najdroższy Netflix w cenie najtańszego. Mocne promo operatora
Jeden z największych operatorów w Polsce uruchomił świetny sposób na oszczędzenie na abonamencie Netflixa. Można go dostać za pół ceny: najdroższy i najlepszy plan kosztuje tyle, co najtańszy!
Z oferty mogą skorzystać użytkownicy T-Mobile - także ci nowi. W zależności od stażu można odebrać nawet rok Netflixa tańszego o połowę. Co trzeba zrobić, aby skorzystać?
Netflix za pół ceny. Operator uruchamia promocję
Netflix jest obecnie dostępny w trzech planach: 720p za 33 zł/mies., 1080p za 49 zł/mies. oraz 4K + HDR za 67 zł/mies. Najtańszy pozwala oglądać wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie, pośredni dwóch, a najdroższy aż czterech. Jeśli chcemy oglądać w najlepszej jakości, trzeba wybrać najwyższy pakiet.
T-Mobile jednak uruchomił nową promocję, dzięki której nie trzeba płacić aż 67 zł/mies. za usługi. Zamiast tego klienci operatora korzystający z programu Magenta Moments mogą mieć dostęp do serwisu nawet dwa razy taniej maksymalnie przez rok. Oznacza to, że plan 4K + HDR będzie dostępny w cenie… 33 zł/mies.
Aby skorzystać z okazji, trzeba spełnić najważniejszy wymóg: być klientem T-Mobile. W zależności od lat stażu można liczyć na tańszego Netflixa przez dłuższy czas:
- 0 - 5 lat w T-Mobile - 6 mies. Netflixa w planie Premium za 33 zł/mies.;
- 6 - 14 lat stażu w T-Mobile - 9 mies.;
- 15 lat stażu w T-Mobile i więcej - aż 12 mies.
Po upływie okresu promocyjnego cena wzrośnie do standardowej wartości, którą trzeba zapłacić za plan Premium, czyli 67 zł/mies. No, chyba że klient zmieni plan, co może zrobić w dowolnym momencie. Oferta jest jednorazowa - każdy użytkownik może skorzystać tylko raz.
Jak skorzystać z promocji na Netflixa w T-Mobile? To proste
Opcja dotyczy usługi Netflix, która jest oferowana bezpośrednio przez T-Mobile - każdy numer abonenta ma przypisaną dedykowaną ofertę. Nie dotyczy zatem subskrypcji realizowanej przez Netflixa. Opłata za dostęp do serwisu VOD jest doliczana do rachunku za usługi T-Mobile oraz co najważniejsze - to opcja bez zobowiązań. Czyli tak, jak gdybyśmy podłączyli kartę płatniczą bezpośrednio do Netflixa.
Co należy, aby skorzystać z promocji? Po pierwsze, trzeba być klientem T-Mobile i uczestniczyć w programie Magenta Moments dostępnym w aplikacji Mój T-Mobile. Nowi użytkownicy oprogramowania będą musieli poczekać 72 h od zalogowania się do aplikacji. Jeśli już mamy oprogramowanie, musimy:
- uruchomić zakładkę Magenta Moments i znaleźć zakładkę promocji;
- odblokować ofertę;
- przejść do zakładki Start > Oferta > Usługi > Serwisy rozrywkowe;
- odnaleźć Netflixa, wybrać najwyższy plan i go skonfigurować - można wykorzystać do tego istniejące konto.
Ewentualnie aktywacja odbywa się też poprzez zakładkę Magenta Moments. Klienci mają do wyboru dwie opcje.
