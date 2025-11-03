REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Najdroższy Netflix w cenie najtańszego. Mocne promo operatora

Jeden z największych operatorów w Polsce uruchomił świetny sposób na oszczędzenie na abonamencie Netflixa. Można go dostać za pół ceny: najdroższy i najlepszy plan kosztuje tyle, co najtańszy!

Albert Żurek
Netflix T-Mobile
REKLAMA

Z oferty mogą skorzystać użytkownicy T-Mobile - także ci nowi. W zależności od stażu można odebrać nawet rok Netflixa tańszego o połowę. Co trzeba zrobić, aby skorzystać?

REKLAMA

Netflix za pół ceny. Operator uruchamia promocję

Netflix jest obecnie dostępny w trzech planach: 720p za 33 zł/mies., 1080p za 49 zł/mies. oraz 4K + HDR za 67 zł/mies. Najtańszy pozwala oglądać wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie, pośredni dwóch, a najdroższy aż czterech. Jeśli chcemy oglądać w najlepszej jakości, trzeba wybrać najwyższy pakiet.

T-Mobile jednak uruchomił nową promocję, dzięki której nie trzeba płacić aż 67 zł/mies. za usługi. Zamiast tego klienci operatora korzystający z programu Magenta Moments mogą mieć dostęp do serwisu nawet dwa razy taniej maksymalnie przez rok. Oznacza to, że plan 4K + HDR będzie dostępny w cenie… 33 zł/mies. 

Aby skorzystać z okazji, trzeba spełnić najważniejszy wymóg: być klientem T-Mobile. W zależności od lat stażu można liczyć na tańszego Netflixa przez dłuższy czas:

  • 0 - 5 lat w T-Mobile - 6 mies. Netflixa w planie Premium za 33 zł/mies.;
  • 6 - 14 lat stażu w T-Mobile - 9 mies.;
  • 15 lat stażu w T-Mobile i więcej - aż 12 mies. 

Po upływie okresu promocyjnego cena wzrośnie do standardowej wartości, którą trzeba zapłacić za plan Premium, czyli 67 zł/mies. No, chyba że klient zmieni plan, co może zrobić w dowolnym momencie. Oferta jest jednorazowa - każdy użytkownik może skorzystać tylko raz.

Jak skorzystać z promocji na Netflixa w T-Mobile? To proste

Opcja dotyczy usługi Netflix, która jest oferowana bezpośrednio przez T-Mobile - każdy numer abonenta ma przypisaną dedykowaną ofertę. Nie dotyczy zatem subskrypcji realizowanej przez Netflixa. Opłata za dostęp do serwisu VOD jest doliczana do rachunku za usługi T-Mobile oraz co najważniejsze - to opcja bez zobowiązań. Czyli tak, jak gdybyśmy podłączyli kartę płatniczą bezpośrednio do Netflixa. 

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/IMG_8371-.jpeg
1/2
photophoto

Co należy, aby skorzystać z promocji? Po pierwsze, trzeba być klientem T-Mobile i uczestniczyć w programie Magenta Moments dostępnym w aplikacji Mój T-Mobile. Nowi użytkownicy oprogramowania będą musieli poczekać 72 h od zalogowania się do aplikacji. Jeśli już mamy oprogramowanie, musimy:

  • uruchomić zakładkę Magenta Moments i znaleźć zakładkę promocji;
  • odblokować ofertę;
  • przejść do zakładki Start > Oferta  > Usługi > Serwisy rozrywkowe;
  • odnaleźć Netflixa, wybrać najwyższy plan i go skonfigurować - można wykorzystać do tego istniejące konto. 

Ewentualnie aktywacja odbywa się też poprzez zakładkę Magenta Moments. Klienci mają do wyboru dwie opcje.

REKLAMA

Więcej o operatorach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
03.11.2025 15:17
Tagi: NetflixpromocjeT-MobileVOD
Najnowsze
15:09
System widmo kaucyjny. Rząd ma dane, idzie jak po grudzie
Aktualizacja: 2025-11-03T15:09:44+01:00
14:40
Samsung Galaxy A56 jeszcze nie był tak tani. Biegnę do sklepu
Aktualizacja: 2025-11-03T14:40:25+01:00
14:32
Kalendarz na 2026? Urocze, że ludzie jeszcze je kupują
Aktualizacja: 2025-11-03T14:32:30+01:00
14:00
Musk tworzy kosmiczną tarczę dla USA. Trump w euforii
Aktualizacja: 2025-11-03T14:00:59+01:00
13:14
PKP Intercity kusi cenami. Pojedziesz za grosze - jak zdążysz
Aktualizacja: 2025-11-03T13:14:29+01:00
12:25
Biedronka montuje nowe kamery. Prześwietli cię jeszcze przed kasą
Aktualizacja: 2025-11-03T12:25:31+01:00
11:51
Boty miały przejąć biura. Wykonały 3 proc. roboty
Aktualizacja: 2025-11-03T11:51:06+01:00
11:23
Kometa 3I/ATLAS zaniepokoiła Kim Kardashian. Szef NASA ją wyjaśnił
Aktualizacja: 2025-11-03T11:23:12+01:00
10:45
Smartfon z baterią mocniejszą niż w tablecie. Granica przełamana
Aktualizacja: 2025-11-03T10:45:20+01:00
9:01
"Zapłać, albo stracisz wszystko". Polacy na celowniku ransomware
Aktualizacja: 2025-11-03T09:01:55+01:00
8:52
Robot za 300 tys. zł zdemolował kuchnię. Wracam do mikrofalówki
Aktualizacja: 2025-11-03T08:52:18+01:00
8:11
Nowa nazwa ChatGPT to mem. Tak wygląda, gdy szef AI chce być cool
Aktualizacja: 2025-11-03T08:11:32+01:00
7:53
Samsung zmienia kalendarz premier. Dłuższe czekanie ma sens
Aktualizacja: 2025-11-03T07:53:33+01:00
7:32
SanDisk Extreme Portable dla PS5 – test. Piękny, ale nie cudotwórca
Aktualizacja: 2025-11-03T07:32:22+01:00
6:45
Kule śmierci na dnie oceanu. To drapieżne gąbki z haczykami
Aktualizacja: 2025-11-03T06:45:00+01:00
6:30
Obcy jednak istnieją? Odpowiedzią mogą być burze gwiazd
Aktualizacja: 2025-11-03T06:30:00+01:00
6:15
Koniec z kablami. Roboty popłyną w organizmie
Aktualizacja: 2025-11-03T06:15:00+01:00
6:00
Zrobiłem test prędkości internetu mobilnego. Nie sądziłem, że na wsi jest tak szybko
Aktualizacja: 2025-11-03T06:00:00+01:00
19:29
Woda na Księżycu? Tak, jeśli wiemy, gdzie jej szukać
Aktualizacja: 2025-11-02T19:29:40+01:00
18:45
Już nie będzie takiej miłości. Nie uwierzymy w robota-przyjaciela
Aktualizacja: 2025-11-02T18:45:29+01:00
17:15
Rząd ostrzega przed wyciekami. "Sytuacja jest bardzo poważna"
Aktualizacja: 2025-11-02T17:15:41+01:00
16:20
Szykujcie się na niezwykłe zjawisko. Na niebie pojawi się wyjątkowo duży superksiężyc
Aktualizacja: 2025-11-02T16:20:00+01:00
16:10
Policja chce, by to dron był pierwszy na miejscu przestępstwa. Testy właśnie ruszyły
Aktualizacja: 2025-11-02T16:10:00+01:00
16:00
Amerykanie pokazali rewolucyjnego drona. Przyszłość lotnictwa właśnie wystartowała
Aktualizacja: 2025-11-02T16:00:00+01:00
14:30
Cyberpunk na całego. Komputery będą projektować komputery
Aktualizacja: 2025-11-02T14:30:00+01:00
13:30
Kometa 3I/ATLAS dalej zaskakuje. Została przepruta przez galaktyczne promienie kosmiczne
Aktualizacja: 2025-11-02T13:30:00+01:00
7:52
Zrobili robota, którym steruje człowiek. To jak wpuścić obcego do domu
Aktualizacja: 2025-11-02T07:52:00+01:00
7:42
Jak zwolnić miejsce w iCloud? Nowy sposób, by nie przepłacać za chmurę
Aktualizacja: 2025-11-02T07:42:00+01:00
7:32
Topią centra danych w morzu. Zrobili z niego swoje prywatne bajoro
Aktualizacja: 2025-11-02T07:32:00+01:00
7:22
Nowy rekord w energetyce. Stworzyliśmy materiał lepszy niż grafen
Aktualizacja: 2025-11-02T07:22:00+01:00
7:12
Myślisz, że dobrze segregujesz śmieci? Patrz na to
Aktualizacja: 2025-11-02T07:12:00+01:00
7:00
Będzie 4. kolor na skrzyżowaniach. Światło białe
Aktualizacja: 2025-11-02T07:00:00+01:00
16:24
Nie segregujesz śmieci, zapłacisz więcej. Rząd daje samorządom zielone światło
Aktualizacja: 2025-11-01T16:24:06+01:00
16:15
AI nie potrafi się uczyć przez media społecznościowe. "Krótko, głośno i szkodliwie"
Aktualizacja: 2025-11-01T16:15:00+01:00
16:00
Tym razem Berlin. Drony sparaliżowały lotnisko
Aktualizacja: 2025-11-01T16:00:00+01:00
15:45
SpaceX świętuję. W 2025 r. wykonali setkę misji, większość udana
Aktualizacja: 2025-11-01T15:45:00+01:00
15:30
Kometa 3I/ATLAS nagle zapłonęła. Naukowcy w szoku
Aktualizacja: 2025-11-01T15:30:00+01:00
15:15
USA przekaże Ukrainie broń ostateczną. Zapadła decyzja
Aktualizacja: 2025-11-01T15:15:00+01:00
15:00
Będziemy potęgą antydronową. PGZ ma plan
Aktualizacja: 2025-11-01T15:00:00+01:00
7:50
Niewidomi znów czytają. Tak nauka walczy ze ślepotą
Aktualizacja: 2025-11-01T07:50:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA