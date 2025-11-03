Samsung Galaxy A56 jeszcze nie był tak tani. Biegnę do sklepu

Ładowanie...

Oferta jest dostępna w sklepach Carrefour. Smartfon kupicie jednak wyłącznie w stacjonarnych punktach sprzedaży - trzeba będzie wybrać się do najbliższego sklepu tej sieci. Dla Samsunga Galaxy A56 w tej cenie zdecydowanie warto. Lepszego telefonu w podobnej kwocie nie kupicie.

Samsung Galaxy A56 w świetnej cenie w sklepach sieci Carrefour

Francuska sieć sklepów przeceniła Samsunga Galaxy A56 5G w wersji 8/128 GB o 31 proc. Z gazetki promocyjnej dowiadujemy się, że od poniedziałku 3 listopada aż do soboty 15 listopada sprzęt można kupić w cenie 1099 zł. Dlaczego to tak dobra oferta?

Na porównywarce Ceneo ten sam model jest dostępny za 1214 zł - czyli ponad 100 zł drożej. Jeśli chcielibyśmy go kupić z oficjalnej polskiej dystrybucji (np. w popularnych sieciach elektromarketów), za urządzenie zapłacimy aż 1599 zł. Mówimy zatem o różnicy na poziomie 500 zł, co w przypadku urządzenia tej klasy stanowi 1/3 ceny.

Tak naprawdę cenie ok. 1100 zł trudno o lepszy telefon. Właściwie za ok. 1500 zł sprzęt jest bardzo dobrym wyborem, ale jeśli mamy możliwość oszczędzenia 500 zł, oferta staje się kapitalna. To wciąż najwyższy model z tegorocznej serii Galaxy A, którego Samsung wyposażył w bardzo dobre komponenty: duży i ładny ekran 6,7 cala, akumulator 5000 mAh, potrójny zestaw aparatów.

W podobnej cenie możemy kupić niższy model Galaxy A26, który znacząco odbiega możliwościami od lepszego Galaxy A56. W A26 zastosowano ekran z zauważalnym obramowaniem i wcięciem na aparat, mniej zaawansowany zestaw fotograficzny oraz wolniejszy procesor. Konkurencyjne urządzenia w podobnej cenie również nie mogą równać się z A56.

Samsung Galaxy A56 startował z ceny 2000 zł

Samsung Galaxy A56 debiutował w marcu tego roku i na start został wyceniony na 1999 zł za wersję 8/128 GB. Z nową promocją w sieci Carrefour sprzęt można nabyć aż 900 zł taniej, co jest zauważalną różnicą. Z perspektywy klienta smartfon staje się dwa razy bardziej opłacalny: możliwości i specyfikacja pozostają takie same, a cena istotnie spada.

Telefon jako jeden z niewielu modeli za ok. 1000 zł dostępnych na rynku może pochwalić się aż 6-letnim wsparciem aktualizacjami. Oznacza to, że w przyszłości zostanie uaktualniony do Androida 20 i One UI 13.

Jedyną wadą promocji jest to, że trzeba szukać Samsunga Galaxy A56 w hipermarketach sieci Carrefour. Tam najprędzej znajdziecie sprzęt w niższej cenie. Macie czas do 15 listopada, czyli prawie dwa tygodnie.

Albert Żurek 03.11.2025 14:40

