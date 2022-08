Telefony wodoszczelne 2022 - jaki smartfon wybrać?

Zacznijmy może od tego, co rozumiemy przez wodo- i pyłoszczelność. To sytuacja, w której smartfon jest tak skonstruowany i zabezpieczony (np. gumowymi uszczelkami i specjalnymi nanopowłokami), że ani woda, ani drobinki pyłu nie przedostają się do środka. Istnieją różne normy szczelności – niektóre smartfony są odporne co najwyżej na zachlapanie, a większość powinna przetrwać łagodny deszcz. Prawdziwa wodoszczelność oznacza jednak możliwość zanurzenia smartfona, co ma służyć temu, by nie uszkodziła go np. niespodziewana kąpiel w wannie lub aby można było z niego zadzwonić w czasie ulewy, bez obaw o zalanie komponentów w obudowie.