System widmo kaucyjny. Rząd ma dane, idzie jak po grudzie

Ładowanie...

Z pierwszych badań wynika, że mało kto miał okazję kupić produkt objęty kaucją. Rząd uspokajał – tak miało być, jesteśmy przecież w okresie przejściowym. Coraz więcej producentów wypuszcza jednak butelki i puszki oznaczone specjalnym znaczkiem.

Operatorzy meldują, że już 12 producentów wprowadziło opakowania ze znakiem kaucji. Obecnie takich opakowań jest już na rynku blisko 100 tys. - przekazała wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.

REKLAMA

12 producentów i prawie 100 tys. opakowań jak na miesiąc systemu kaucyjnego to wynik raczej średni. Nic więc dziwnego, że znalezienie nowych produktów jest trochę jak wygrana na loterii. Ospałość sklepów i producentów nie dziwi. Trzeba najpierw wyczyścić się z zapasów, a dopiero później wprowadzać nowe opakowania na półki, do których doliczana będzie kaucja. I chociaż to zrozumiałe i spodziewane, to mimo wszystko naiwnie spodziewałem się, że w okresie przejściowym zaangażowanie będzie nieco większe.

Sprawność systemu będziemy mogli ocenić po roku od jego wdrożenia, a więc po skończeniu 2026 r. – podkreśliła wiceministra.

W pełnej wersji system kaucyjny ma zacząć obowiązywać od przyszłego roku.

System kaucyjny: taki znak oznacza kaucję

Systemem kaucyjnym objęte są następujące typy opakowań: butelki plastikowe (PET) o pojemności do 3 litrów, puszki metalowe do 1 litra oraz szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra.

Za opakowania bez oznakowania nie można pobierać kaucji ani otrzymać jej zwrotu. Produkty muszą być oznaczone specjalnym symbolem, informującym o kwocie kaucji. Na razie muszą nam wystarczyć zdjęcia udostępniane przez resort klimatu i środowiska, bo opakowań z logo jest niewiele – raptem 100 tys. na całą Polskę.

W przypadku butelek PET i puszek kaucja wynosi 50 gr, natomiast do szklanych butelek wielokrotnego użytku dopłacimy – a potem tę sumę odzyskamy – złotówkę.

Gdzie zwracać opakowania objęte systemem kaucyjnym?

Kaucję można odzyskać w każdym punkcie zbiórki objętym systemem kaucyjnym - niezależnie od tego, czy jest to butelkomat, czy tradycyjny punkt obsługiwany przez pracownika sklepu. W obu przypadkach obowiązują te same zasady: opakowania muszą być puste, niezgniecione i posiadać czytelny kod kreskowy. Zaleca się także, aby zwracać je wraz z nakrętką, ponieważ stanowi ona integralną część opakowania i również powinna trafić do recyklingu.

Punktami zbiórki opakowań ze znakiem kaucji są:

wszystkie sklepy powyżej 200 m², które oferują napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym,

sklepy poniżej 200 m², w których sprzedawane są napoje w butelkach szklanych wielokrotnego użytku (obecnie na rynku dotyczy to przede wszystkim napojów piwnych),

pozostałe sklepy, które przystąpiły do systemu,

automaty kaucyjne dostępne także poza punktami handlowymi,

inne punkty zbiórki.

Więcej o systemie kaucyjnym przeczytasz na Spider's Web.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA

Adam Bednarek 03.11.2025 15:09

Ładowanie...