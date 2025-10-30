REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

System kaucyjny może być hitem. Brakuje jednej rzeczy

System kaucyjny działa na razie teoretycznie, ale gdy okres przejściowy minie, to właśnie jedna rzecz zadecyduje o jego sukcesie. Na ulicach będzie musiało się zrobić jeszcze gęściej od automatów.

Adam Bednarek
butelkomaty
REKLAMA

System kaucyjny obowiązuje od 1 października. Okres przejściowy, który ma potrwać do końca roku, rozkręca się bardzo powoli. Duże sieci wprawdzie ogłaszają, że pierwsze opakowania objęte kaucją już są gotowe, ale na półkach wciąż są rzadkością.

Nawet ze statystyk wynika, że mało kto zdążył skorzystać z systemu kaucyjnego. Prędzej czy później – a na pewno od nowego roku – stanie się jednak powszechny. Oczekiwania są duże, bo w końcu chcemy dobić do europejskich standardów. Obecnie poziom zbiórki plastikowych butelek wynosi ok. 45 proc., celem zaś jest ok. 90 proc. Od czego będzie zależeć ewentualne powodzenie?

REKLAMA

Z raportu "Nowe nawyki, nowe wyzwania. Jak Polacy postrzegają system kaucyjny?", przygotowanego przez Biostat na zlecenie agencji doradczej 2PR, wynika, że kluczem do sukcesu systemu kaucyjnego wcale nie jest wysokość kaucji, a wygoda.

Ponad 76,9 proc. ankietowanych przyznało, że chętniej oddawałoby butelki czy puszki, gdyby automaty były dostępne również poza sklepami, przy szkołach, siłowniach czy przystankach.

 Wyniki pokazują, że szczególnie kobiety (80,3 proc.) oraz osoby w wieku 50–59 lat (83,9 proc.) doceniają znaczenie dostępności punktów zwrotu. Dla nich wygoda i bliskość są ważniejsze niż wysokość samej kaucji. Mężczyźni z kolei częściej uważają, że system mógłby działać lepiej, gdyby kwota kaucji była bardziej odczuwalna (43,1 proc.) – czytamy w raporcie.

Co ciekawe, aż 38,5 proc. respondentów wskazało, że aplikacja mobilna ułatwiająca zwrot bez kolejek i z szybkim przelewem kaucji na konto zwiększyłaby ich zaangażowanie

Takie maszyny zresztą są, pytanie, czy będą powszechne w polskich miastach. Za to zupełnie nie przekonuje mnie aplikacja. Naprawdę nie chciałbym jeszcze jednego programu, tym razem do systemu kaucyjnego. To jednak dowód na to, że jesteśmy pokoleniem pod aplikacje, jak pisał swego czasu Rafał Pikuła na łamach Spider's Web+.

Z szacunków firmy Tomra wynikało, że w krajach, gdzie system kaucyjny od lat działa z powodzeniem, sprawdza się jeden punkt zbiórki na tysiąc osób. Oznaczałoby to, że w Polsce powstanie w sumie 36,5 tys. takich miejsc. Tyle że już wtedy zaznaczano, że nie wszystkie to automaty. Spodziewano się, że w 14 tys. punktach zbiórka będzie odbywać się automatycznie. "Przykładowo w mniejszych miejscowościach i na wsiach, gdzie lokalne sklepy sprzedają znacznie mniej napojów, zbiórka ręczna będzie wystarczająca" – wyjaśnia Anna Sapota z firmy Tomra.

Z czasem jednak eksperci zwracali uwagę, że nawet w małych sklepach i miejscowościach konieczne będzie stawianie automatów. Testy to zresztą potwierdzały. Na razie trudno o przybliżone liczby, ale nie zdziwiłbym się, gdyby znacząco udało się przebić szacunki. W samych 12 tys. Żabkach można będzie oddawać opakowania, a w wielu sklepach staną też butelkomaty. Wydaje się więc, że urządzeń na butelki i puszki nie powinno w okolicy zabraknąć. A to ma właśnie zadecydować o powodzeniu systemu kaucyjnego.

REKLAMA

- Wyniki badania potwierdzają, że kluczowym czynnikiem wpływającym na skuteczność systemu kaucyjnego jest jego dostępność. Im łatwiej można oddać opakowanie, tym większa szansa, że stanie się to codziennym nawykiem. Dlatego ważne jest, by automaty zwrotne pojawiały się w różnych miejscach, nie tylko w dużych sklepach, ale też w mniejszych punktach i przestrzeni publicznej. Dla użytkowników liczy się prostota obsługi i wygoda korzystania z systemu. Jeśli te warunki zostaną spełnione, system kaucyjny ma realną szansę działać efektywnie i trwale zmienić sposób, w jaki podchodzimy do recyklingu – komentuje Paweł Wróblewski, dyrektor zarządzający Envipco Polska, globalnego producenta automatów kaucyjnych.  

Zdjęcie główne: 2PR

REKLAMA
Adam Bednarek
30.10.2025 06:06
Tagi: automatyzacjaSystem kaucyjny
Najnowsze
6:03
Chińskie autobusy w Polsce. Kręcimy sobie bat
Aktualizacja: 2025-10-30T06:03:00+01:00
6:00
Możesz zbadać swój mocz. W domu
Aktualizacja: 2025-10-30T06:00:00+01:00
21:09
Test ASUS ROG Xbox Ally. Microsoft miał trzy lata i je zmarnował
Aktualizacja: 2025-10-29T21:09:37+01:00
19:53
Nie działa strona mBanku. Jest dobra i zła wiadomość
Aktualizacja: 2025-10-29T19:53:14+01:00
19:25
Zabierzcie posłom ChataGPT. Plotą większe głupoty niż zazwyczaj
Aktualizacja: 2025-10-29T19:25:37+01:00
18:14
Pół internetu leży i kwiczy. Znowu awaria, ale tym razem to nie Amazon
Aktualizacja: 2025-10-29T18:14:49+01:00
18:04
Nowa funkcja Chrome'a. Rzuci ci pytaniem w twarz
Aktualizacja: 2025-10-29T18:04:46+01:00
17:46
Google miał szalony pomysł na telefon. Szkoda, że skończyło się na prototypie
Aktualizacja: 2025-10-29T17:46:36+01:00
17:38
Na Xboksie zagrasz w hity PlayStation. Ryzykowny plan Microsoftu
Aktualizacja: 2025-10-29T17:38:38+01:00
17:11
Szef Microsoftu zadarł z Trumpem. To może się źle skończyć
Aktualizacja: 2025-10-29T17:11:02+01:00
16:58
Zmiana zasad odprawy w Ryanairze. Słono zapłacisz za gapiostwo
Aktualizacja: 2025-10-29T16:58:48+01:00
16:22
Będzie WiFi w tanich liniach lotniczych. Super, ale o Netfliksie zapomnij
Aktualizacja: 2025-10-29T16:22:56+01:00
16:12
Polska w Dolinie Krzemowej. Mamy tam nawet biuro
Aktualizacja: 2025-10-29T16:12:03+01:00
15:27
Nowość na OLX. Wreszcie nie wcisną ci podróbki z bazaru
Aktualizacja: 2025-10-29T15:27:25+01:00
15:10
Mamy już siedem F-35. Najlepsze dopiero przed nami
Aktualizacja: 2025-10-29T15:10:05+01:00
14:49
Nowy Nothing Phone (3a) Lite. Tani telefon dla każdego 
Aktualizacja: 2025-10-29T14:49:01+01:00
14:28
Polska niezależna w produkcji amunicji. Potężna inwestycja w Kraśniku
Aktualizacja: 2025-10-29T14:28:59+01:00
13:50
Słońce z demonicznym uśmiechem. NASA: to nie wróży nic dobrego
Aktualizacja: 2025-10-29T13:50:16+01:00
13:16
Gigantyczna tarcza blokuje centrum miasta. Czas na plan awaryjny
Aktualizacja: 2025-10-29T13:16:47+01:00
12:55
Projektor Samsunga jest magiczny. Zmienił mi stół w ekran dotykowy
Aktualizacja: 2025-10-29T12:55:46+01:00
12:45
Kometa 3I/ATLAS intryguje jak żadna inna. "To koń trojański obcych"
Aktualizacja: 2025-10-29T12:45:42+01:00
11:52
Ryanair definitywnie kończy z papierem. Lepiej naładuj telefon
Aktualizacja: 2025-10-29T11:52:04+01:00
11:22
Rosyjski samolot nad Bałtykiem. Polska reaguje błyskawicznie
Aktualizacja: 2025-10-29T11:22:46+01:00
10:35
NASA przebiła barierę dźwięku. Bez huku, ale z rozmachem
Aktualizacja: 2025-10-29T10:35:00+01:00
9:57
Nie chcą szybkiego internetu, bo kłuje w oczy. "Cofamy się o wiek"
Aktualizacja: 2025-10-29T09:57:58+01:00
9:17
Ślady życia poza Drogą Mleczną. Aż włos się jeży
Aktualizacja: 2025-10-29T09:17:29+01:00
8:34
OpenAI porzuca aureolę. Teraz gra w to samo co Google i spółka
Aktualizacja: 2025-10-29T08:34:54+01:00
6:47
ChatGPT bawi się w psychologa. "Potrafi wykrywać i reagować"
Aktualizacja: 2025-10-29T06:47:00+01:00
6:45
Windows naprawi ci komputer. Niebieski ekran przestaje straszyć
Aktualizacja: 2025-10-29T06:45:00+01:00
6:39
Najlepszy Xiaomi bez świetnego dodatku. I tak będziesz go chciał
Aktualizacja: 2025-10-29T06:39:00+01:00
5:57
Nietypowa instalacja na dachu kościoła. "Ksiądz pogodził zwaśnione Polski"
Aktualizacja: 2025-10-29T05:57:00+01:00
5:48
Stworzyli system bez ikon. "Możesz wyrazić swoje intencje"
Aktualizacja: 2025-10-29T05:48:00+01:00
18:43
Apple wyrzuci przyciski z iPhone'a. Już nie mogę się doczekać
Aktualizacja: 2025-10-28T18:43:45+01:00
17:44
Nowy Battlefield za darmo. Odpalaj konsolę
Aktualizacja: 2025-10-28T17:44:30+01:00
17:07
Odstawiam iPhone'a. Oppo Find X9 Pro jest znacznie lepszy do zdjęć
Aktualizacja: 2025-10-28T17:07:28+01:00
17:04
7500 mAh w smartfonie. OPPO Find X9 idzie po iPhone'a i Xiaomi
Aktualizacja: 2025-10-28T17:04:27+01:00
17:02
Wyrzuć iPhone'a. Oppo Find X9 uderza z liścia
Aktualizacja: 2025-10-28T17:02:31+01:00
16:03
WhatsApp ze świetną nowością. Klik i telefon odżywa
Aktualizacja: 2025-10-28T16:03:48+01:00
15:16
Kometa 3I/ATLAS wprawia astronomów w osłupienie. To nie powinno tam istnieć
Aktualizacja: 2025-10-28T15:16:26+01:00
14:15
Jak odzyskać wiadomości z WhatsAppa, także te usunięte i stare?
Aktualizacja: 2025-10-28T14:15:58+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA