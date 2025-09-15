Żabka nie musi, ale dołączy do systemu kaucyjnego. Opłaci się z niego korzystać

Ładowanie...

- Choć nie jesteśmy zobowiązani prawnie do uczestnictwa w systemie kaucyjnym, czujemy się odpowiedzialni za wpływ naszej działalności na środowisko. Chcemy być częścią pozytywnej zmiany, dlatego z pełnym przekonaniem zaangażowaliśmy się w ten proces - mówi Joanna Kasowska, climate & quality orotection director w Żabka Polska.

Średnia powierzchnia sklepów Żabka wynosi 65 m2, jak podaje sama firma. Tymczasem system kaucyjny przede wszystkim dotyczy sklepów powyżej 200 m2 oferujących napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym. Mniejsze mogą, ale nie muszą dołączać do programu. Żabka decyduje się na taki krok i to akurat nie dziwi. Już wcześniej pojawiały się głosy, że nie przystąpienie do zbiórki może odbić się takim punktom czkawką.

Oddawanie opakowań w Żabce będzie się wyjątkowo opłacać

Jak poinformowała Żabka, wrzucenie butelek i puszek skutkować będzie nie tylko zwrotem kaucji, ale też otrzymaniem żappsów. Teraz punkty są motywacją, żeby testować automaty, ale po 1 października to się nie zmieni i nagrody dalej będą obowiązywać.

Dziś za każdą oddaną butelkę plastikową lub puszkę klient otrzymuje 10 żappsów. Od października proces w naszym sklepie będzie wyglądał tak, że w przypadku opakowań objętych kaucją klient zyska podwójnie - zwrot kaucji i żappsy. Za pozostałe butelki i puszki nadal będziemy przyznawać punkty w aplikacji Żappka - zapewnia Joanna Kasowska.

Póki co nie tylko Żabka nagradza klientów za przynoszenie pustych opakowań. Klienci, którzy wrzucają butelki i puszki do testowanych automatów, dostają kilka groszy za opakowanie w postaci kodu rabatowego, obniżającego rachunek przy kolejnych zakupach. W praktyce więc sklepy płacą za śmieci. Po 1 października najprawdopodobniej to się zmieni i po prostu oddawana będzie kaucja.

Najprawdopodobniej, bo ruch Żabki może wymusić podobne promocje na innych sieciach

Skoro jedni dodatkowo nagradzają za ekologiczne nawyki, to klienci mogą oczekiwać, że jakiś bonus wpadnie też przy skorzystaniu z automatów w innym sklepie.

Żabek jest prawie 12 tys., ale najpierw system kaucyjny obejmie ponad 10 tys. sklepów. W przyszłości sieć chce, żeby we wszystkich punktach dało się zwracać opakowania.

Jak widać każdy sklep ma swój pomysł na system kaucyjny. Większość stawia na automaty, ale np. Biedronka woli zbiórkę ręczną. Maszyny będą raczej wyjątkiem, przynajmniej na początku. Z kolei Żabka szykuje nagrody w postaci żappsów, a więc system kaucyjny zostanie niejako powiązany z programem lojalnościowym sieci. Naprawdę jestem ciekawy, jak na ten ruch odpowiedzą inni gracze.

Zdjęcie główne: Amverlly / Shutterstock

Adam Bednarek 15.09.2025 12:37

