Oddajesz butelki i... nie, nie dostajesz zniżki na zakupy. Ależ to genialny pomysł

Gminy będą musiały zadbać o to, aby infrastruktura była dostępna i funkcjonalna, spełniając jednocześnie wysokie standardy ekologiczne i technologiczne. Jako jedyni na rynku płatniczym posiadamy certyfikowane rozwiązania do rozliczania płatności na kartę ze zwrotu kaucji, w miejsce popularnego kuponu. Zostało ono zaprojektowane z myślą o łatwej integracji z różnymi typami urządzeń do zwrotu zużytych opakowań. Dzięki tej technologii gminy będą mogły zainstalować tzw. butelkomaty, z wypłatą kaucji na kartę płatniczą. A to pozwoli mieszkańcom wykorzystać kwotę zwróconej kaucji tam gdzie będą chcieli, bez przypisania do konkretnego punktu sprzedaży – dodaje Elżbieta Burliga.