Oddajesz butelkę, a butelkomat przelewa ci coś w rodzaju Blika. Nietypowa maszyna zaprezentowana

Dużym sieciom raczej zależy na tym, by kaucję dało się wykorzystać bezpośrednio u nich. Niby maszyna reagująca na głos jest uniwersalna i inaczej może działać w sklepie należącym do sieci handlowej (np. drukować tylko kwitki do wykorzystania w kasie), a inaczej w biurowcu czy szkole. Mając taki butelkomat w okolicy miałbym motywację, by go często odwiedzać – bo środki szybko trafiałyby na konto. Pytanie, jak dużo się ich znajdzie. Funkcja błyskawicznego przelewu jest kusząca i wygodna, ale czy sprzęt stanie się na tyle powszechny, by można było codziennie i w różnych miejscach korzystać?