Ważna decyzja rządu w sprawie systemu kaucyjnego. Pozostały już tylko miesiące

Już 1 stycznia 2025 w Polsce zacznie obowiązywać system kaucyjny, którego celem jest zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych. Zgodnie z nowym prawem, sklepy o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych będą miały obowiązek przyjmowania pustych opakowań i zwracania kaucji. W przypadku mniejszych sklepów przystąpienie do systemu będzie dobrowolne, lecz sklepy będą zobligowane do pobrania kaucji, nawet nie będąc uczestnikami nowego systemu.



Choć nowelizacja prawa przychodzi z dużą korzyścią dla środowiska i dla kieszeni Polaków, to wywołuje ona spore kontrowersje w branży handlowej. A to ze względu brak gotowości sklepów do przyjmowania i przechowywania dużej ilości opakowań - zwykle zawierającego resztki żywności, a więc i generujących problemy sanitarne. Teraz zezwolenie od Ministerstwa Klimatu i Środowiska na prowadzenie systemu kaucyjnego otrzymała kolejna firma.