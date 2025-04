Już są gotowi na system kaucyjny. Miały być problemy, a ludzie przychodzą ze śmieciami

Ochrona środowiska i troska o planetę to kluczowe wartości dla Lidl Polska. W naszej działalności stawiamy na innowacyjne rozwiązania w zakresie recyklingu, odpowiedzialne gospodarowanie wodą oraz surowcami, a także redukcję gazów cieplarnianych. Wierzymy, że system kaucyjny to kluczowy krok na drodze do realizacji naszych celów środowiskowych. Zależy nam, aby zbiórka opakowań stała się czymś naturalnym dla naszych klientów. Dlatego chcemy, by już dziś mieli możliwość poznania, jak również przetestowania tego rozwiązania w praktyce. Jesteśmy przekonani, że edukacja wraz z praktycznym doświadczeniem, to najlepsza droga do sukcesu całego systemu – podkreśla Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Corporate Affairs i CSR w Lidl Polska.