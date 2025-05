W tej sieci też wrzucisz plastikowe butelki i dostaniesz zniżkę. Maszyny dostarczył InPost

W dużych sklepach powinniśmy spodziewać się gigantów chłonących torby pełne pustych opakowań. W mniejszych, takich jak np. Żabka, będą to urządzenia niewiele większe od zwykłych pojemników na tradycyjne odpady. Ta uniwersalność systemu kaucyjnego będzie kluczem do sukcesu – chodzi w końcu o to, by śmieci można było oddawać w wielu miejscach. Nie tylko w sklepach, ale i parkach czy plażach.