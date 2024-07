Taką kaucję zapłacimy za butelki. Tyle stracimy, jeśli nie pójdziemy do butelkomatu

A co z tymi mniejszymi? One do systemu nie będą musiały dołączać, ale mogą to zrobić. I właśnie to niepokoi niektórych ekspertów, według których w małych miejscowościach takich miejsc zabraknie. Przez to mieszkańcy mniejszych gmin będą musieli szukać recyklomatów, żeby oddać opakowanie i dostać kaucję. Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zwracał uwagę, że w 1/4 gmin w Polsce nie ma tak dużych placówek handlowych, a jeden recyklomat w gminie nie załatwi sprawy. „Takie urządzenie powinno obsługiwać ok. 100 domów, nikt nie będzie jechał 30 km, żeby oddać puste butelki” - przekonywał.