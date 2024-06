Polska to jednak mem. Szklane butelki przerosły system kaucyjny

Z zażenowaniem przyglądałem się później trwającej dyskusji o tym jak ma wyglądać polski system kaucyjny, oburzałem się na to, że żeby otrzymać zwrot kaucji, zmuszony jestem do trzymania paragonu i oddania butelek w konkretnym sklepie. Prowadziło to do tego, że szkoda było mi życia na odzyskanie 50 groszy (teraz to już cała złotówka), więc butelki lądowały w kontenerze. U Czechów to działa dobrze od lat, a u nas robi się z tego cyrk i ustępowanie dużym graczom. Termin wprowadzenia systemu kaucyjnego był dobrze znany, skoro ktoś się nie dostosował, to jest to wyłącznie jego problem, zawsze można go zmotywować dużymi karami. Tymczasem po raz kolejny to firmy dyktują rządzącym warunki, kosztem wygody społeczeństwa i ekologii. I tak się dzieje życia cud w tym kraju.