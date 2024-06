Robią wielkie przemeblowanie. Sklepy szykują miejsce dla nowych automatów

Na automaty szykuje się też Carrefour, który rozpoczął proces instalowania maszyn na większą skalę. Automaty ustawiane są przed wejściem do sklepu. To może się okazać kluczową lokalizacją, bo jak wynikało z ankiety klienci oczekują, by recyklomat był umiejscowiony blisko wejścia do sklepu. A że zapewne nie wszystkie sklepy mają na to miejsce, to czasami konieczny jest remont.