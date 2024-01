Butelkomaty zaleją polskie sklepy? Gigant się rozkręca

System kaucyjny w Polsce ma wystartować od 1 stycznia 2025 r. Ma być bezparagonowy i będzie dotyczyć: jednorazowych butelek z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów (np. butelek na wodę, sok, nektar czy mleko), opakowań szklanych na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra i puszek metalowych o pojemności do 1 litra. Obligatoryjnie w systemie znajdą się sklepy o powierzchni większej niż 200 mkw. Ale, co pokazuje przykład Żabek, mogą dołączyć do niego też mniejsze.