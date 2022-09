Lidl stawia butelkomaty. Już widzę te tłumy oddające śmieci za 5 groszy

Lepsze to niż nic, ale to pokazuje, jak wiele trzeba się natrudzić, by cokolwiek zyskać. W przypadku Lidla będzie podobnie. Właśnie dlatego potrzebujemy systemu kaucyjnego, który zmusi wielkie sieci do przyjmowania odpadów, a konsumentów za to odpowiednio nagrodzi. W innym przypadku będziemy mieli udawanie bycia eko. Niby chcemy dbać o środowisko, niby zbieramy śmieci, ale tak, żeby się dobrze pokazać, a nie po to, żeby faktycznie coś zdziałać.