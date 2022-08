System kaucyjny w Polsce to same problemy. Branża mówi wprost: "To się nie uda".

Przypomnijmy, że według założeń nowy system kaucyjny w Polsce obejmie butelki jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego na napoje o pojemności do 3 l i wielorazowego użytku butelki szklane, o pojemności do 1,5 l, a także puszki aluminiowe do 1 l. Tym samym przy sprzedaży takich produktów doliczana byłaby specjalna opłata - do odzyskania przy okazji zwrotu samego opakowania. Jak duża? Mówi się o 50 groszach.