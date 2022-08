K2 tonie w śmieciach. W polskich górach wcale nie jest dużo lepiej

Zgodnie z pakistańskimi regulacjami prawnymi to do Central Karakoram National Park i włoskiej organizacji pozarządowej (NGO) należy transport śmieci na dół do Askole. Z tej przyczyny wszyscy wspinacze zobowiązani są do wniesienia opłaty w wysokości 68 USD na rzecz CKNP. Na mocy dekretu rządu pakistańskiego CNKP jest odpowiedzialna za utrzymywanie czystości w Karakoram National Park.